Ankara siyasetini sallayan bomba iddia: Sürgünü kabul ederse serbest kalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘kurucu önder’ dediği bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla tiyatroyu başlatmış. Ardından ilk perde teröristbaşının fesih çağrısı ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde de teröristlerin silahların yakmasıyla devam etti.

Açılım sürecinin Meclis ayağı konuşulurken, kayyum ve tutuklu Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılma durumunun iddiaları ise gündemde konuşulmaya devam ediyor.

"HEP BERABER İZLEYECEĞİZ"

Devlet Bahçeli'nin 'işine bak' dediği ünlü gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu katıldığı TELE1 yayınında, Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

Yazıcıoğlu, "Selahattin Demirtaş'ın ailesiyle birlikte bir gerekçeyle yurt dışına taşınması şartıyla serbest bırakılması gündeme gelebilir mi hep beraber izleyeceğiz" sözleri dikkat çekti.

GÜRSES: KAYYUM VE DEMİRTAŞ MESELESİ DURSUN BAKALIM

SÖZCÜ TV Para Politika sunucusu Özlem Gürses iddiaya ilişkin, "Öcalan'ın İmralı heyetine kayyum ve Demirtaş meselesi dursun bakalım dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.