Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması

Ankara Valiliği, kentte hissedilen yoğun duman ve is kokusunun, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınından kaynaklandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son saatlerde kent genelinde pek çok vatandaş tarafından hissedilen ve endişeye neden olan duman ve is kokusunun nedenine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden yangınlardan yükselen is ve dumanın, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle Ankara'ya kadar taşındığı belirtildi.

Başkent sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

