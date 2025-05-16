Ankara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

Ankara Polatlı'da soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir soğan tarlasında 104 yıllık olduğu değerlendirilen patlamamış bir el bombası bulundu. Olay, tarım arazisinde çalışan bir çiftçinin fark ettiği şüpheli cisimle ortaya çıktı.

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ÇİFTÇİ TARLADA MÜHİMMAT BULDU

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, toprağın üzerinde dikkat çeken bir mühimmat fark etti. Kara, durumu derhal yetkililere bildirerek olay yerine ekip sevk edilmesini sağladı.

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JANDARMA BÖLGEYİ GÜVENLİĞE ALDI, BOMBA İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemede bulunan cismin bir el bombası olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, tarihi mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

SAVAŞTAN KALMA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlar, el bombasının 1921 yılında bölgede gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalmış olabileceğini belirtiyor. Bu bulgu, bölgenin hâlâ Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, bölgede benzer nitelikte tarihi mühimmatlara rastlanma ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda kesinlikle temas edilmemesi ve durumun ivedilikle güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

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