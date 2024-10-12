Ankara’da 17 ton 484 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı olarak üretilen etil alkollerin temizlik malzemesi süsü verilerek Ankara'ya nakledildiği, bu etil alkollerin "merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde sahte içki yapımında kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, ölümcül etkisi bulunan etil alkoller ile yapılan alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi durumunda insanların sağlığını tehlikeye düşürebileceği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Yasa dışı yollarla üretilen etil alkolün İstanbul'dan Ankara'ya naklinde kullanılan aracı takibe alan ekipler, aracı Yenimahalle ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 980 litre yasa dışı etil alkole el konuldu.

Şüphelinin adli işlemleri sırasında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Silivri Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon neticesinde 16 ton etil alkol ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde yasa dışı alkol üretim ve dağıtım yapıldığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyon sonucunda ise 504 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ve 4 bin 325 adet etil alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplamda 17 ton 484 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.