Ankara'da 2 fosil ve tarihi eserler ele geçirildi

Kaynak: DHA
Ankara'da 2 fosil ve tarihi eserler ele geçirildi

Ankara'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, milattan önceki döneme ait 2 hayvan fosili ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, yurt dışına çok miktarda tarihi eserin kaçırılacağını belirledi. Mamak ilçesinde tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, gerçekleştirilen aramalarda 33 Osmanlı dönemine ait sikke, 7 Selçuklu dönemine ait sikke, 5 Roma dönemine ait sikke, 1 Bizans dönemine ait sikke, 2 milattan önceki dönemlere ait taş hayvan fosili, 1 Roma dönemine ait obje, 5 Osmanlı dönemine ait obje ele geçirildi. Tarihi eserlerin, nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edildi.

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