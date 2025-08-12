Ankara'da 2 kadın hafriyat kamyonun altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesi yaşanan bir kaza yürekleri sızlattı. Şantiye alanın yakında yolda yürüyen 2 kadına hafriyat kamyonu çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadınlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Semra Çevik ve Anıl Gülçür, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yol kenarında yürüdüğü sırada, park halinde bulunan Murat Üneş (38) yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti. Sürücünün fark etmediği Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kaldı. Anıl Gülçür kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Semra Çevik, hastaneye kaldırıldı. Çevik de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Çevik ve Gülçür yol kenarında yürürken kamyonun hareket ettiği ve 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş, tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

