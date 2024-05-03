Ankara’da 40 yıldır bitmeyen oteli Beşiktaş’ın eski Başkanı satın aldı

İnşaatına 1984 yılında başlanan Ankara Büyük Çankaya Oteli, 560 odalı ve içerisinde AVM, toplantı salonları, kongre merkezi ve rekreasyon alanları gibi birçok özelliği barındırıyor.

Bitterlive’den Levent Çelikay'ın haberine göre oteli, Beşiktaş’ın eski Başkanı Serdar Bilgili tarafından satın alındı.

5 CUMHURBAŞKANI 9 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Otelin eski sahibi Ahmet Hattat, Türkiye’nin 80 darbesi sonrası yeniden yapılandığı yıllarda, Başkent Ankara’ya 5 yıldızlı bir otel yapılmasını isteyen Orgeneral Kenan Evren Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildi.

Ahmet Hattat, kendi arazisi olan arsanın üzerine otelin yapımına başladı. Ancak inşaat boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Otelin otoparkı nedeniyle 10 yıl boyunca Yargıtay kararı beklemek zorunda kaldı.

2001 yılında Ritz Charlton Oteller Grubu ile otelin işletmesi için ön anlaşma imzaladı.

Ancak 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’daki İkiz Kuleler’in vurulmasıyla dünyayı saran panik havası, Ritz yöneticilerinin anlaşmadan vazgeçmesine neden oldu.

Bu ve benzeri gelişmeler sonucunda inşaatı tamamlanamayan Büyük Çankaya Oteli, 2021 yılında Aareal Bank’a geçti.

Bugüne kadar 5 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan ve 13 Genelkurmay Başkanı emekli eden bu otelin geleceği, yeni sahibi Serdar Bilgili’nin nasıl bir proje yapacağına bağlı olarak şekillenecek.