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Ankara’da, 5 kişiyi öldürüp kaçan Afgan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, cinayet zanlısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.O.Y. için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:27
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Ankara’da, 5 kişiyi öldürüp kaçan Afgan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara’da, 5 kişiyi öldürüp kaçan Afgan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
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Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

Soruşturma savcısının talimatıyla özel ekip kuran cinayet büro amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği evde maktullere ait çok sayıda cep telefonu buldu.

Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için de Adli Tıp Kurumuna talimat verdi.

Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, cinayetleri, Afganistan uyruklu M.O.Y'nin işlediğini belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelinin olaydan sonra ülkesine kaçtığı tespit edildi.

Savcılığın talebi üzerine şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi. (AA)

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