Ankara'da AKP'li olduğu iddia edilen gruptan polise yumruklu saldırı

Ankara’da AKP’li bir vekilin yanında gelenlerden biri olduğu iddia edilen kişinin okul içindeki polise yumruk attığı görüldü.

Ankara'da AKP'li olduğu iddia edilen gruptan polise yumruklu saldırı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’ne AKP’li bir vekilin kalabalık bir grupla geldiği ve o kalabalığın içinde olduğu iddia edilen birinin okul içinde bulunan polise yumruk attığı görüldü.

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“SEN KİMİN POLİSİSİN”

Polise saldıran kalabalığın içindeki birinin de ‘Sen kimin polisisin’ diyerek bağırdığı da duyuldu.

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“EĞER AK PARTİLİ İSEN POLİSİ DARP EDEBİLİRSİN”

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan yaşanan saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Lütfü Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüntüler bugün Ankara/Çankaya Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’nden.

Eğer Ak Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin.

Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar.

Bir çok idealist polis müdürü, S. Soylu’nun mesleklerine yaptığı tahribat ve saygınlıklarının kalmadığı gerekçesi ile emeklilik dilekçelerini verecek.”

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