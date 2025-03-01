Ankara'da araçta 2 kilogram uyuşturucu çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan ekipler, Suriye uyruklu M.K'nin (36) kullandığı 45 ZB 2521 plakalı aracı durdurdu.
Ekipler, M.K'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığını tespit etti.
Narkotik köpekleriyle araçta yapılan aramada, döşemenin altına 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, adliyeye sevk edildi.