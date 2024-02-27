Ankara'da askerlerin taşındığı servis aracı devrildi

Kaza, Saraycık rampası mevkisinde gerçekleşti. Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı olan servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 14 askerden biri yaralandı ve hemen Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından tek taraflı olarak kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.