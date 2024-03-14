Ankara’da bin 600 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ankara’da bin 600 parça tarihi eser ele geçirildi
Ankara’da Bizans ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen bin 600 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, C.S'nin Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 500 sikke ile 100 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 1600 adet eser ele geçirilirken C.S. hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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