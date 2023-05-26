Ankara'da bir vatandaş ağaçla kavga etti. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede

Editör: Özlem Kıral
Ankara Keçiören’deki Çekirge Caddesi’nde bir vatandaş ağacı dövdü.
Vatandaşın ağaçla kavga ettiği görüntüler herkesi şaşırttı.
Adamın ağacı yumrukladığı ve tokatladığı görülüyor.
Sosyal medyaya düşen o görüntüler çok beğeni aldı ve izlendi.
Bazı sosyal medyada kullanıcıları şu yorumları yaptı:
-Kim bilir ne derdi var…
-Helal olsun ağaca , efendiliğini bozmamış
-Akp ye oy mu vermiş ?
-Ruh ikizimiz. Milletçe kafayı sıyırcaz bu gidişle..
-Temiz temiz deliriyoruz..
-Şöyle tertemiz delirmeliyiz..