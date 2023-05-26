Ankara'da bir vatandaş ağaçla kavga etti. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede

Ankara’da bir vatandaş sokak ortasında ağacı dövdü. Adamın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da bir vatandaş ağaçla kavga etti. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede

Editör: Özlem Kıral

Ankara Keçiören’deki Çekirge Caddesi’nde bir vatandaş ağacı dövdü.

Vatandaşın ağaçla kavga ettiği görüntüler herkesi şaşırttı.

Adamın ağacı yumrukladığı ve tokatladığı görülüyor.

Sosyal medyaya düşen o görüntüler çok beğeni aldı ve izlendi.

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Bazı sosyal medyada kullanıcıları şu yorumları yaptı:

-Kim bilir ne derdi var…

-Helal olsun ağaca , efendiliğini bozmamış

-Akp ye oy mu vermiş ?

-Ruh ikizimiz. Milletçe kafayı sıyırcaz bu gidişle..

-Temiz temiz deliriyoruz..

-Şöyle tertemiz delirmeliyiz..

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