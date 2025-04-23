Ankara’da bu yollar bugün kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı yolların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacağını açıkladı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

YOLLAR 23 NİSAN SABAHINDAN İTİBAREN KAPATILACAK

Açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Bu kapsamda kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

GMK Bulvarı

Anıt Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Sporpark Caddesi

Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü

İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü

KAPANACAK DİĞER BÖLGE VE GÜZERGAHLAR

Etkinlikler süresince ayrıca şu yollar da araç trafiğine kapalı olacak:

Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü

İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü

Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı

Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı

İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar

Belirtilen tüm yollar, etkinliklerin sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı kalacak. Yetkililer, vatandaşlardan bu tarihlerde alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik uyarılarına dikkat etmelerini istedi.