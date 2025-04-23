Ankara’da bu yollar bugün kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı yolların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.
YOLLAR 23 NİSAN SABAHINDAN İTİBAREN KAPATILACAK
Açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Bu kapsamda kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:
GMK Bulvarı
Anıt Caddesi
Gençlik Caddesi
Akdeniz Caddesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
Dögol Caddesi
Sporpark Caddesi
Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü
Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü
İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü
KAPANACAK DİĞER BÖLGE VE GÜZERGAHLAR
Etkinlikler süresince ayrıca şu yollar da araç trafiğine kapalı olacak:
Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü
Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü
Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü
İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü
Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı
Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı
İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar
Belirtilen tüm yollar, etkinliklerin sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı kalacak. Yetkililer, vatandaşlardan bu tarihlerde alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik uyarılarına dikkat etmelerini istedi.