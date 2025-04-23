Ankara’da bu yollar bugün kapalı

Kaynak: İHA
Ankara’da bu yollar bugün kapalı

Ankara’da bazı yollar 23 Nisan kutlamaları nedeni ile trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı yolların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacağını açıkladı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

kapaliyollar.jpg

YOLLAR 23 NİSAN SABAHINDAN İTİBAREN KAPATILACAK

Açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Bu kapsamda kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

  • GMK Bulvarı

  • Anıt Caddesi

  • Gençlik Caddesi

  • Akdeniz Caddesi

  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

  • Dögol Caddesi

  • Sporpark Caddesi

  • Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

  • Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü

  • İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü

KAPANACAK DİĞER BÖLGE VE GÜZERGAHLAR

Etkinlikler süresince ayrıca şu yollar da araç trafiğine kapalı olacak:

  • Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

  • Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

  • Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü

  • İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü

  • Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı

  • Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı

  • İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar

Belirtilen tüm yollar, etkinliklerin sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı kalacak. Yetkililer, vatandaşlardan bu tarihlerde alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

Son Haberler
2 kişiyi öldürdü! Yakalanacağını anlayınca intihar etti
2 kişiyi öldürdü! Yakalanacağını anlayınca intihar etti
Ankara’da bu yollar bugün kapalı
Ankara’da bu yollar bugün kapalı
Cem Küçük '1 milyon TL' iddiasını güncelledi! Berkay Gezgin'den yanıt gecikmedi
Cem Küçük '1 milyon TL' iddiasını güncelledi! Berkay Gezgin'den yanıt gecikmedi
Edirne’de fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı
Edirne’de fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı
Freni patlayan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Freni patlayan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı