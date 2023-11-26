Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 5 kişi göz altına alındı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, öğle 12.00 sıralarında Sincan Osmanlı mahallesinde yaşanan silahlı kavga ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti.

Çıkan kavgada silah ve bıçaklı saldırı sonucunda yere yığılan Ç.O. tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda kavganın uyuşturucu nedeniyle çıktığı tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, E.Ö., H.M.P.,M.M.Ü., Y.S. ve B.Ö. gözaltına alındı.

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