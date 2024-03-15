Ankara'da dev operasyon! 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin, H.Y. isimli şahsın kullandığı tırın içerisinde kaçak tütün taşındığına dair aldığı istihbarat üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Gölbaşı’nda kurulan kontrol noktasında durdurulan tırda gerçekleştirilen aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 adet tabanca bulundu.

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.