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50 milyonluk vurgun! 40 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri yabancıları 1 milyon liraya satma vaadiyle 520 vatandaşı kandırarak 50 milyon lira haksız kazanç elde eden 40 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:12
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Ankara’da devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon. 520 vatandaşı kandırarak 50 milyon liralık vurgun. 40 kişi gözaltında

50 milyonluk vurgun! 40 kişi gözaltında
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Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 40'ı, 17 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen 3 iş yeri ile 50 ikamet adresinde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 210 sözleşme ile şüphelilerin kurdukları çağrı merkezlerinde vatandaşları telefonda kandırmak için kullandıkları metinler ele geçirildi.

MAĞDIR KİTLESİ TEKNOLOJİYİ KULLANAMAYANLAR

Mağdurların ifadeleri ile soruşturma sırasında ekiplerin yaptıkları tespitler, şüphelilerin kullandıkları yöntemleri ortaya çıkardı.

Teknolojiyi çok iyi kullanamayanlar ile yaşlı ve engellileri hedef seçen şüphelilerin, dolandırıcılık suçunu perdelemek için mağdurlara reklam sözleşmesi adı altında sözleşme imzalattıkları, mobil bankacılık üzerinden kredi kullandırdıkları ve bu kredileri şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Yakalanmamak için sık sık iş yeri ve telefon değiştiren ve bu yöntemle dolandırılan mağdurların kendilerine ulaşmasına engel olan şüphelilerin, gruplar halinde faaliyet gösterdiği, Ankara dışında Eskişehir, Bolu, İstanbul, Afyon'da da çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları ile 520 vatandaşı kandırarak yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcıların, mağdurların sahibi olduğu ve piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri yabancılara 1 milyon liraya satmayı vadettikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri para ile sık sık lüks otellerde tatil yaptıkları ve eğlence mekanlarına gittikleri belirlendi.

Suç şebekesinin lüks rezidanslarda genç kadınları çalıştırdıkları, bazı yaşlı erkek mağdurların birden fazla kez dolandırıldıkları da ekiplerin tespitleri arasında yer aldı.

 

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