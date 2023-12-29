Ankara'da ekmeğe zam. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Başkent de artan maliyetlerle baş edemeyerek ekmek fiyatlarına zam yaptı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığını yaptığı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerinden bir araya gelen Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

ANKARA'DA EKMEK ARTIK 8 TL

Toplantıda, pişmişi net 210 gram ağırlığındaki ekmeğin 8 TL'den satışa sunulması kararı oybirliği ile kabul edildi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık açıklamasında, "Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacak. Ekmeğin gramajı 200 gramdan 210 grama çıkarılmıştır. 500 TL olan 50 kilogram un 650 TL’ye çıktı. 185 TL olan yaş maya ise 450 TL oldu." diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZDI”

Komisyon Başkanı ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, artan girdi maliyetlerinin komisyonda göz önüne alındığında, maliyetlere doğrudan etkisi bulunan un, maya, elektrik, su, doğalgaz, motorin, işçilik ve kira benzeri artan girdiler sebebiyle ekmek fiyatının maliyetinden daha düşük olduğu ve buna istinaden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesinin lazım olduğu konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Ar, "Pişmişi net 210 gram gelen normal ekmeğin 8 TL'den, pişmişi net 315 gram gelen normal ekmeğin 12 TL'den, pişmişi net 420 gram gelen normal ekmeğin 16 TL'den satışının uygulanmasına ilişkin Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, toplantıya katılan komisyon üyesi kurum ve kuruluş temsilcilerinin onayına sunulmuş ve tarife oy birliğiyle kabul edilmiştir. Maliyet birimlerine gelen zamlar göz önüne alındığında ekmekte fiyat artışı kaçınılmaz olmuştur." diye konuştu.

YENİ FİYAT YILBAŞI İTİBARİYLE GEÇERLİ

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilen Ankara merkez ve ilçelerinde uygulanacağı aktarılan Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşlerinin alınması sonrası, ANKESOB Yönetim Kurulu'nun kararıyla uygulamaya konulacağı öğrenildi. Yeni tarifenin 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.