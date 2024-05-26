Ankara’da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi

Eğitimde şiddete maruz kalan ve düşük ücretlerle geçinmek zorunda kalan öğretmenler ile atanamayan öğretmenler Ankara’da eylem yaptı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın eylemine polis müdahale etti. Öğretmenlerle polis arasında dakikalarca süren arbede sonrası eylem devam etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı. Çeşitli illerden toplanarak Ankara’ya gelen öğretmenler, şiddete maruz kaldıklarını, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanı Tekin’i istifaya çağırdı.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmene verilen değer kamuda ya da özelde fark etmeksizin öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyemediği müddetçe biz bu mücadeleyi vereceğiz. Ne gözaltından ne tutuklamadan ne patronlardan korkuyoruz ne geri adım atıyoruz. Bu ülkede eğer öğretmene değer gösteriyoruz diyorlarsa özel eğitim kurumlarında öğretmenler asgari ücretlerle çalıştırılamaz diyecekler. Bunu güvence altına alacaklar. Bunu yapmayanlar açık bir şekilde patronların yanında yer alıyor demektir. Patronlar tarafından yönetiliyor demektir.

Yusuf Tekin, nisan ayında bu taban maaş uygulamasının 3 formül şeklinde geçeceğini söyledi. 'Bunu siz istiyorsunuz diye değil, biz zaten yapacağız' dediler. 'Biz vicdanlı insanlarız, adaleti savunuruz' dediler, adalet işte burada. Vicdan onlar için bir öğretmenin patronların karşısında ezilmesi demektir.

TBMM'ye sesleniyoruz, AK Parti'ye, Saadet Partisi'ne, MHP'ye, YRP'ye, DEM Parti'ye, CHP'ye sesleniyoruz, tüm partilere sesleniyoruz. Her şey sizin Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyona geldiğinde alacağınız bir doğru tavra bakıyor."

ÖĞRETMENLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Meclis’e yürümek isteyen öğretmenlere yolda polis ekipleri engel oldu. Çevik Kuvvet ekipleri kalkanlar ile öğretmenlerin yürüdüğü yolu kapattı. Burada öğretmenler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı.

Polis müdahalesi sırasında burnundan yaralanan öğretmen Muhammed Şahin, “Öğretmenler, taban maaş hakları için burada. Yasa dışı bir işlem yapmıyoruz. Hakkımızı, legal yöntemlerle istiyoruz ama yapılan müdahale orantısız. Karşımızdakiler de bu ülkenin vatandaşı. Tek isteğimiz taban maaş. Müdahale edenlerin de bizden yana olması lazım, yarın onların çocuklarını da biz eğiteceğiz.” diye konuştu.

Arbede sonrası polis ekipleri yolu açtı ve eylem devam etti.