Ankara’da freni boşalan tır parka daldı: 1 ölü

Çarpmanın şiddetiyle sıkışan sürücü, yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI

Olay, Altındağ'da meydana geldi. İddiaya göre, T.B. idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı tırın fren sistemi boşalınca araç kontrolünü kaybetti. İlk olarak bir direğe çarpan sürücü, ardından otobüs durağındaki yayalara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Ancak bu manevra sonucu tır, Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı'na girerek sütunlara çarptı.

KURTARMA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu tırın kabininden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından trafik polisleri olay yerinde inceleme yaptı. Fren arızasının neden kaynaklandığını tespit etmek için araç teknik incelemeye alındı. Ayrıca, kazanın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlatıldı.

ÇEVREDEKİLER ŞOKTA

Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, olay anını "korkunç" olarak nitelendirdi. Bir tanık, "Sürücü yayaları korumak için kendini feda etti" derken, başka bir vatandaş, "Aniden büyük bir gürültü duyduk, herkes panikledi" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN UYARI: ARAÇ BAKIMI HAYAT KURTARIR

Trafik güvenliği uzmanları, bu tür kazaların önüne geçmek için düzenli araç bakımının şart olduğunu vurguladı. Özellikle ağır vasıta sürücülerinin fren sistemlerini sık sık kontrol ettirmesi gerektiği belirtildi.