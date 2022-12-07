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Gırtlağı alındı sağlığına kavuştu

Ankara'da gırtlağındaki tümör Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla alınan 56 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:09
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Ankara'da gırtlağı alındı sağlığına kavuştu

Gırtlağı alındı sağlığına kavuştu
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İHA’nın haberine göre; Konya'da çiftçilikle uğraşan ve solunum sıkıntısı nedeniyle Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 2 çocuk babası Nihat Akşit'in (56) gırtlağında tümör olduğu belirlendi. Hastalığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Akşit'ın gırtlağı başarılı bir operasyonla alındığı bildirildi.

Hasta ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar şunları belirtti:

“Tümör olduğu için öncelikle hastaya bir soluk borusu yolu açmayı hedefledik, o sırada da hastanın gırtlağından parça aldık. Bu parçanın sonucunda kötü huylu tümör geldi; hastaya gırtlak ameliyatı planı yaptık”

Prof. Dr. Acar, “Nihat Bey 56 yaşında, bize Konya'dan geldi. Nefes darlığı ve ses kısıklığı şikâyeti ile önce bizim göğüs cerrahisine başvurdu, oradan da bize yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda gırtlakta bir kitle belirledik, sonrasında bu kitleden bir biyopsi aldık ve gırtlakta bizlerin çok da görmediği bir gırtlak kanseri ile karşılaştık. Patoloji sonucu da gırtlak kanseriyle uyumlu olunca bugün ameliyatını planladık. Tümörün yerleşim sebebiyle hastanın gırtlağının tamamını aldık ve konuşması için protez yerleştireceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Acar, “Bu gırtlak kanseri bizim toplumumuzda çok ender görülen bir kanser türü. Çoğu zaman mukaza kaynaklı bir kanser türü. Bu kanserin de oluşma sebeplerinden birisi maalesef sigara” dedi.

"SES KISIKLIĞI DEYİP GEÇMEYİN"

“Sakın geç kalmayın” uyarısında bulunan Prof. Dr. Acar, şunlara dikkat çekti:

"Bu tip hastalar öncelikle bizlere erken planda ses kısıklığı, sonraki planda ise boyunda kitle, şişlikler, yutma güçlükleri ve nefes darlığı şikayeti ile gelebilmektedir. Bu hastalar, öncelikle ses kısıklığı olan hastalar; 2 hafta geçmiyorsa ve bir enfeksiyon sonrasında ses kısıklığı yoksa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına müracaat edilmesini önermekteyiz."

Başarılı geçen ameliyat hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Acar, "Ameliyatın bu gün 8. günü, her şey yolunda. Gırtlağının tamamını aldığımız hastaya yeniden dokular oluşturduk. Dün itibarıyla hastamızı beslemeye başladık. Gayet güzel, yumuşak gıdaları yemeye başladı. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Gırtlak ön kısma da ses protezi yerleştirdik, yaklaşık bir ay sonra takarak hastamızı güzel bir şekilde konuşturacağız inşallah. Bu gırtlak kanseri hastalarımızın tedavi şansları mevcut. Gerek cerrahi, gerek radyoterapi, gerekse kemoterapi ile ya da bunlar kombine edilerek hasta tedavi edilebilmektedir. Lütfen hastalarımız panik olmasınlar. Yeter ki zamanında kulak burun boğaz uzmanına başvursunlar" diye konuştu.

Konuşmakta sıkıntı çeken hastanın kızı Müge Akşit ise, "Babam soluk almada sıkıntı yaşıyordu, özellikle geceleri atakları tutuyordu. Bu ataklarda kendini dışarı atıyordu soluk alabilsin diye ama bu durum geçmiyordu. Götürdüğümüz hastanede ilk başta ciğerlerinde sıkıntı olduğu düşünüldü. Astım ilaçları kullandı ve baktık yine geçmedi ilaçlı MR çektirdik ve sorun ortaya çıktı. Babam yaklaşık 5-6 aydır nefes alma zorluğu çekiyor. Ameliyat olduktan sonra eski sağlığına kavuşacağından eminiz" dedi.

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