Ankara'da Görme Engelliler Okulu mezunları öğretmenler gününü kutladı

Altındağ’da bulunan Görme Engelliler Okulu mezunları 24 Kasım Öğretmenler gününe özel bir araya geldi.

Okul mezunlarından İrfan Bey konuyla alakalı olarak:

“Görme engelliler okulları mezunları olarak, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz emekli Öğretmenler günü kahvaltı programımızı, öğretmenlerimizin ve mezun öğrencilerin yoğun katılımlarıyla 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirdik” dedi.

Bu sene 6.'sı düzenlenen, yüzlerce emekli öğretmen ve mezun olmuş öğrencilerin yer aldığı programda duygusal anlar yaşandı.