Ankara’da inşaat çöktü: 2’si ağır 6 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara’da inşaat çöktü: 2’si ağır 6 yaralı
Ankara’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2’si ağır toplam 6 işçi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde dün öğlen saatlerinde bir inşaatta kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın yıkıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı.

İKİ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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