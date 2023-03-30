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Başkent’te IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…

Ankara'da terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda, 19 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:43
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Ankara'da IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Başkent’te IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

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