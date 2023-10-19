Ankara'da İsrail için savcılığa suç duyurusu

Ankara’da İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: DHA
Ankara'da İsrail için savcılığa suç duyurusu

Mazlum-Der Hukukçu Kadınlar Derneği ve Kudüs Şurası üyeleri, Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. 'Soykırıma hayır' pankartı açan grup, İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Mazlum-Der Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi Avukat Figen Şaştım, İsrail devletinin son günlerde çocuk, kadın, yaşlı hatta hayvan ayrımı yapmadan kitlesel büyük bir kıyım hareketine girdiğini belirterek, "Tüm dünya bu katliama suskun kalmaktadır. Tüm dünya halklarına sesleniyoruz; başınızdaki rejimlerden bağımsız olarak Filistin'de işlenmekte olan büyük kıyıma, insanlık katliamına ve büyük savaşa 'dur' deyin" dedi.

Kudüs Şurası adına konuşan Avukat Mustafa Eminoğlu da İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar 3 bini aşkın sivilin ölümüne ve binlerce kişi yaralanmasına neden oluğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşayan sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi yardım gibi en temel insan haklarından mahrum edildiğini söyledi.

ankarada-israil-icin-savciliga-suc-duyurusu-yenicag.jpg

Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt da İsrail'in kurulduğu günden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anıldığını ifade ederek, İsrail'in Filistin işgal etmek suretiyle bugüne kadar binlerce insanı öldürdüğünü, yaraladığını, sakat bıraktığını ve mallarına zarar vererek evsiz bıraktığını kaydetti.

Grup açıklamanın ardından İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 'soykırım', 'insanlığa karşı işlenen suçlar' ve resen tespit olunacak başkaca suçlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

ankarada-israil-icin-savciliga-suc-duyurusu-yenicag-001.jpg

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Uzmanından menopoz kalp ve damar hastalıkları açıklaması Sağlık
Uzmanından menopoz kalp ve damar hastalıkları açıklaması
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim pazarlığı ortaya çıktı. MHP 3 Büyükşehri istiyor Siyaset
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim pazarlığı ortaya çıktı. MHP 3 Büyükşehri istiyor
Filistin’de bir gazeteci daha hayatını kaybetti Dünya
Filistin’de bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Ağrı’da kurbağa avcılarına rekor ceza Yaşam
Ağrı’da kurbağa avcılarına rekor ceza
Kocasını en sevdiği yemekle zehirledikten sonra öldüren kadının amacı ortaya çıktı Dünya
Kocasını en sevdiği yemekle zehirledikten sonra öldüren kadının amacı ortaya çıktı
Aston Villa'dan Zaniolo kararı. Bahis soruşturmasında yeni gelişme ortaya çıktı Spor
Aston Villa'dan Zaniolo kararı. Bahis soruşturmasında yeni gelişme ortaya çıktı
Şirince ‘en iyi turizm köyü’ seçildi Yaşam
Şirince ‘en iyi turizm köyü’ seçildi