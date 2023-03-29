Ankara'da 5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesinde bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde araçta yapılan aramada çok sayıda kolinin içerisinde paketler halinde 3 ton 600 kilogram tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon lira olan tütünün bandrol kontrollerinde, paketlerin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA