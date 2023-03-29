29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da 5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da yaklaşık 5 milyon TL değerinde, 3 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:13
Takip Et

Ankara’da kaçak tütün operasyonu

Ankara'da 5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesinde bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde araçta yapılan aramada çok sayıda kolinin içerisinde paketler halinde 3 ton 600 kilogram tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon lira olan tütünün bandrol kontrollerinde, paketlerin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
5
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
6
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.