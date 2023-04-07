﻿Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu

Kaza, Ankara-Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde saat 13.15 civarında meydana geldi.

Yoğun dolu nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası 78 AAE 486 olan bir araç kayarak kaza yaptı.

Olay yerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip sevk edildi. Bu sırada, kaza bölgesinde önlem amaçlı duba yerleştiren Astsubay Çolak, 06 CIL 194 plakalı başka bir aracın da kayarak çarpması sonucu metrelerce savruldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Astsubay Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şehit Astsubay Çolak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, cenaze töreninin yarın Söğüt Camii'nde yapılacağı ve ardından Elvanköy Şehitliği'nde defnedileceği açıklandı.