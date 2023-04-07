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  • Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu

Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında müdahale yaparken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 23:56
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Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Çolak şehit oldu

Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu
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Kaza, Ankara-Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde saat 13.15 civarında meydana geldi.

Yoğun dolu nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası 78 AAE 486 olan bir araç kayarak kaza yaptı.

Olay yerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip sevk edildi. Bu sırada, kaza bölgesinde önlem amaçlı duba yerleştiren Astsubay Çolak, 06 CIL 194 plakalı başka bir aracın da kayarak çarpması sonucu metrelerce savruldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Astsubay Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şehit Astsubay Çolak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, cenaze töreninin yarın Söğüt Camii'nde yapılacağı ve ardından Elvanköy Şehitliği'nde defnedileceği açıklandı.

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﻿Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu
﻿Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu
﻿Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Tanju Çolak şehit oldu
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