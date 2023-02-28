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Ankara'da kuaförler birbirine girdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 kadın kuaförü arasında çıkan kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:15
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Ankara'da kuaförler birbirine girdi

Ankara'da kuaförler birbirine girdi
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DHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Kuaför dükkanı işleten Yavuz A., Veysel B.'ye ait kuaför salonunun önünden geçtiği sırada eski çalışanı Tuğrul U. ile tartışmaya başladı. 

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Daha sonra Tuğrul U. ile 3 arkadaşı, bıçak ve satırlarla Yavuz A.'nın kuaför dükkanına geldi. 

Burada iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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