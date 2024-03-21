Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada bir koyun ise telef oldu.

Ankara-Çubuk yolunda meydana gelen olayda, 06 AR 3475 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen otomobile çarpıpı yol kenarına devrildi. Çarpmanın etkisiyle şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı.

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1 KOYUN TELEF OLDU

Yaşanan kaza sonrası olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada bir koyun telef oldu. Olay sonrası araçtaki koyunlar başka bir kamyona nakledildi.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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