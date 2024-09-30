Ankara’da metroda sabotaj! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paylaşılan videoda, kimliği belirlenemeyen kişilerin çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil durdurma düğmesine basarak sistemi devre dışı bıraktıkları anlar görüldü.

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"YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarım,

Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız.

Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız.

Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."