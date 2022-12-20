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Mansur Yavaş duyurdu: Aylık 330 liralık destek başlıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş yeni bir sosyal yardım başlattıklarını açıklayarak, “Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız” dedi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:05
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Ankara'da öğrenciler için Mansur Yavaş'tan 330 liralık destek

Mansur Yavaş duyurdu: Aylık 330 liralık destek başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartlarına çocuklarının kantin masraflarının karşılanması amacıyla aylık kişi başı 330 TL tutarında destek yatıracak.

İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

SADECE KANTİN HARCAMALARINDA KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek, Başkent Kartlara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

MANSUR YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kantin desteği ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız” ifadelerini kullandı.

Yavaş, videolu yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara’da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz.

"BUNLARIN HEPSİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız… SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için… En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır.”

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Emekli
20.12.2022 17:23
Başkanım yakışır işte bu yolun açık olsun  
 
1950
20.12.2022 17:21
Sağol başkan merkezi hükümette umut kalmadı, fakir fukaraya yardımcı olmak adeta ibadettir  
 
güler varoçlu
20.12.2022 17:17
harika,sosyal belediyecilik bilinci ve öğrenci ile bu bilinci yaşatmak .teşekkürler başkan.  
 
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