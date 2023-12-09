Ankara'da okula giden Tunahan'ı köpekler resmen yedi. Bunlar sizin eseriniz köpekseverler

Ankara'da başıboş köpek sürüsüne yem olan 9 yaşındaki Tunahan’ın bacakları bu halde, vücudunun üst kısmı ise paramparça.Sahipsiz köpeklerini saldırısına uğrayan Tunahan'ın bu hali isyan ettirdi. Bu görüntü kimin eseri.

KAYNAK: AA
Ankara'da okula giden Tunahan'ı köpekler resmen yedi. Bunlar sizin eseriniz köpekseverler

Bu fotoğraf karesi, kimin ayıbı? Bu ülkenin çocukları köpeklere nasıl yem edilir? Bu resmi görüp de sorulan sorular bunlar işte. Bu görüntü kimin eseri? 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı bacakları bu hale geldi. Vücudunun üst tarafı da böyle. Tunahan yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

TUNAHAN'IN BABASININ İSYANI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.
Kafkas Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor.

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Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Halil Yılmaz, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamadae işe gittiği sırada okul müdürünün kendisini aradığını, çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını ve acilen hastaneye gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.
Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

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"BUGÜN BENİM EVLADIMIN YARIN SİZİN EVLADINIZIN BAŞINA GELİR"
Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti.

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Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

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BABA YILMAZ'IN ARKADAŞI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞ
Halil Yılmaz'ın arkadaşı Fatih Altun da kendisinin de daha önce köpek saldırısına uğradığını söyledi.
Bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Altun, "Sürekli bu köpek sıkıntısı var. İşe giderken bana bile saldırdılar. Ben büyük olduğum için kendimi korudum. Çocuk kendini ne kadar koruyabilir? Yetkililere sesleniyoruz. Bu köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.

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