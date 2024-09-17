Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, plakası henüz belirlenemeyen Etimesgut-Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattına ait bir dolmuşla çarpıştı. Çarpışma sonucunda dolmuş şoförü ve otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Olay sırasında dolmuşta yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.