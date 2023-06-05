Ankara'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kazada otomobilde bulunan Ayhan D. (52) hayatını kaybederken, sürücü Emre Ataç ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara-Konya yolu Ahiboz mevkisinde meydana geldi. Konya istikametine giden Emre Ataç yönetimindeki 34JR2305 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle önündeki H.E. yönetimindeki 27Y6524 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ayhan D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Emre Ataç ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Ataç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.