Ankara'da patlama: Ev harabeye döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Yaralı Hüseyin Kaygı'nın durumu iyi.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı binada gerçekleşti. Hüseyin Kaygı'ya ait evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, Kaygı yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Kaygı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaygı'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ve doğal gaz teknik ekibinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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