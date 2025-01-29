Ankara'da patlama: Ev harabeye döndü

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı binada gerçekleşti. Hüseyin Kaygı'ya ait evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada, Kaygı yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Kaygı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaygı'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ve doğal gaz teknik ekibinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.