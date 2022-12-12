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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Ankara’da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, önce başka bir araca, daha sonra da duvara çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 03:07
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Ankarada polisin ihtarına uymayan sürücü duvara çarptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
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Edinilen bilgilere göre, Enes Ünal kontrolündeki 06 BLE 531 plakalı otomobil Dikmen’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin kovaladığı araç Akay Alt Geçidi Atatürk Bulvarı istikametinde önce 06 BAU 894 plakalı Zeynel B.’nin idaresindeki otomobile, ardından da duvara çarptı. 

KAZA YAPAN ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Zeynel B. ve aracı savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ünal ile henüz ismi tespit edilemeyen yanındaki yolcu ve Zeynel B., yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardında yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Akay Alt Geçidi Atatürk Bulvarı istikameti kaza yapan otomobil kaldırılana kadar trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar ise çekici yöntemiyle kaldırıldı. (İHA)

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