Ankara’da ‘sahte altın’ dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Ankara’da kuyumcuları altın diye metal satan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Bu kişilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘sahte para’ suçlarından 12 kez Ankara’da, 25 kez de başka illerde kuyumcu mağdur ettiği ortaya çıktı. İddialara göre, dolandırıcılar, 250 bin lira değerinde haksız kazanç elde etmişlerdi. MASAK ile işbirliği yapan polis, dolandırıcıların paralarını ATM’ler aracılığıyla başka hesaplara aktardıklarını belirledi. Dolandırıcılar, güvenlik kameralarından kaçmak için şapka, bere gibi şeyler giyiyorlardı. Ayrıca kuyumculara gönderdikleri kişileri sürekli değiştiriyorlardı. Suç kaydı olmayan kişilere komisyon vererek alışveriş yaptırıyorlardı.



Polisin gözaltına aldığı 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.