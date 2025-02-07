Ankara'da sahte içki faciası: 33 kişi hayatını kaybetti

Yakın zamanda İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin şoku henüz atlatılmadan bir kötü haber de Ankara'dan geldi.

VALİ VASİP ŞAHİN, KORKUNÇ RAKAMI AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

ÖLÜMLER BAĞIRA BAĞIRA GELDİ

Ankara Valiliği 04.02.2025 Salı günü kentte son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış gözlendiğini, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yürütüldüğünü açıklamıştı.

Valilikten yapılan açıklamada kentte son günlerde sahte içkiye bağlı ölüm olaylarında artış gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmekte olup; sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Ancak, sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan yerlerden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanları kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimiyle yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır."