Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu

Kaynak: ANKA
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu

Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 109'a yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı 44 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e ulaşırken 56 şüpheli de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 109'a yükselirken 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169'a ulaşırken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği öğrenildi.

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