Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir genç, serinlemek amacıyla girdiği çayda boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Piknik için Suvari Çayı'na Giden Genç Suya Girdi

Uraş Mahallesi yakınlarında bulunan Suvari Çayı kenarına arkadaşıyla piknik yapmaya gelen 17 yaşındaki K.K., serinlemek için çaya girmeye karar verdi. Ancak, ne yazık ki genç, sudan çıkamayacak bir duruma geldi ve yardım çağrısı yapıldı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesine Rağmen Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından suyun içinden çıkarılan genç, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber, ailesine ve çevresine ulaştırıldı.

Cenaze Otopsi İçin Hastane Morguna Nakledildi

K.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü içinde bekleyişe geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gencin ölüm nedeni detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediyor.

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