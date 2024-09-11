Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga! 3 yaralı

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde, aynı aileden E.B., A.B. ve Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı.

Tartışma büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü ve bu esnada E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise silahla vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın nedenini ve detaylarını araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.