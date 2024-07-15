Ankara'da Sokak Hayvanlarına Ötanaziye Hayır Eylemi yapıldı

Şevket Gölük / Ankara / YENİÇAĞ

Ankara'da Ulus Meydanı'nda toplanan PATİKO, Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ve Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri ile çok sayıda hayvansever, "Yasayı geri çek", "Sokaktayım yanındayım", "Sessiz kulları öldürmek istiyorlar onların sesi ol", "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat", "Yaşam hakkı kutsaldır", "Patili canlarımızı AKP'giller'in zulmüne terk etmeyeceğiz" yazılı dövizlerle eylem yaptı.

PATİKO Derneği Yöneticisi İsmail Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını tüm kalbimiz, tüm ruhumuz, tüm benliğimizle karşısındayız" dedi. Erdoğan, "Niçin doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz? Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız katilleri, canileri, uyuşturucu mafyalarını hedefe koysanıza. Gücünüz bu gariban hayvanlara mı yetiyor? Sokağa çıktığınızda bir köşede size masumca bakan kedinin gözlerine siz de bakabilecek misiniz? Kendi iradesi dışında bu vahşi dünyanıza gelmiş olan kara burunlu bir köpeğin gözlerine bakabilecek misiniz? Milyonlarca kedi köpek öldürülürken, evinize gittiğinizde çoluk çocuğunuzun gözlerine bakabilecek misiniz?" sorularını yöneltti.

Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu da "Hani hayvanları mal kapsamından can kapsamına almıştınız? Can kapsamına aldığınız bu canların canını nasıl alacaksınız? Bütün tasarı kedi ve köpeklerin nasıl öldürüleceği konusunda uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve gerçekler çarpıtılmıştır. Ey tasarıyı hazırlayanlar; hayvanların öldürülmesi üzerine verdiğiniz bu emeği yıllardır kanunun uygulatılmasına vermiş olsaydınız, bugün sahipsiz hayvan üremesi kontrol altına alınmış olacaktı. Şimdi 100 sene önce hayvanları 'Hayırsız Ada'ya yollayanları lanetliyoruz. 100 sene sonra da bugün bu kanunu çıkarmaya çalışanları lanetleyeceğiz. Tarih sizi yargılayacak" diye konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan da "Ucu açık tanımlarla, yerel yönetimlere ötanazi ile öldürme yetkisi veren tasarı asla çözüm getirmemekle birlikte öldürme ve üreme kısır döngüsüne devam edecektir. Öldürme-ötenazi bizim kültürümüzde yok. 1800'lü yıllarda Avrupa'da öldürme-ötenazi, gaz odaları önce hayvanlarla başladı. Bu ötenazinin arkası nereye gidecek? Bakımevi kurmak için, tıpkı 2021’de olduğu gibi, tekrar belediyelere 4 yıl süre tanımak, 'bakımevi kurmaya gerek yok, türlü gerekçelerle köpekleri öldürebilirsiniz' demektir" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, teklif geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.