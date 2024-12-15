Ankara’da sokaklar karıştı! TBMM’ye yürünmek istenince olaylar çıktı

TBMM’de bütçe görüşmelerin devam ettiği Meclis’e yürümek isteyen kalabalık, polisin müdahalesi ile karşılaştı.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda kişi Ankara’ya gelerek “İnsanca yaşam, güvenceli çalışma hakkımı ver” sloganıyla bugün Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis'e yürümek isteyen kalabalığa birçok noktada polisin müdahalesi oldu. Polis saldırısına tepki gösterenler de birçok yerde gözaltına alınırken, polisin darp ederek gözaltına aldığı birçok kişinin yaralandığı açıklandı.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİ

Sendika.org'un yer verdiği haberde, darp sonrası birçok kişinin Kızılay çevresindeki çeşitli yerlerde ambulans çağrılarak hastanelere getirildi. Polisin bir kişinin kaşını yardığı, bir başka kişinin ise kolunu bükerek omzundan çıkardığı paylaşıldı.

Sendika.org muhabirleri Tankut Serttaş ve Nisan Çıra da görüntü aldıkları telefon ve kameralarına el konulduktan sonra darp edilerek gözaltına alındığı da aktarıldı.