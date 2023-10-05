Ankara'da şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde pazar yerinde bulunan sahipsiz paket endişe yarattı. Çevre güvenliği alınarak fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi

Dikmen Caddesi'nde bulunan pazar yerinde sahipsiz bir paket görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, paketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bu arada Emniyet Müdürlüğünden şüpheli paket uygulaması yapılacağı belirtilerek, vatandaşlara endişe etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.

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Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. Paketi kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.

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