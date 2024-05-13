Ankara'da takla atan araç köprüye çarptı! Bir aile yok oldu: 4 ölü

Feci kaza, sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 06.30’da, Ankara-Eskişehir yolunun organize sanayi bölgesi yakınlarında gerçekleşti.

Bursa istikametine seyir halinde olan ve içinde bir aile olan 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, yolun orta refüjündeki bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, demiryolu köprüsünün bir ayağına çarpıp durdu.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.

Araç içerisinde bulunan sürücü ve iki kadın yolcu, olay yerinde hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu. İki yaralı, acil müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.