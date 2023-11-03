Ankara'da tarihi eser operasyonu; binlerce sikke ele geçirildi

Ankara’da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli medeniyetlere ait 4 bin 212 sikke ile 893 obje ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da tarihi eser operasyonu; binlerce sikke ele geçirildi

Ankara Kalesi civarında depolar tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ankara Kalesi civarında etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğu ikamet ve depolar tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler müzelere teslim edildi

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında, Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje bulundu. Ayrıca operasyonda, 4 adet etnografik nitelikte olan tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlere ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi’ne teslim edilmek üzere el konuldu.

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