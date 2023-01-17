﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı

Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de konuşmak için buluştuğu eski nişanlısı Yasemin Aydın ile otomobilde tartışmaya başladı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Fatih Alşan, Aydın'ın cesedini yaklaşık 300 kilometre taşıdıktan sonra TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVUNMA YAPMADI

Fatih Alşan, 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı. Son sözü sorulan sanık, savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, sanık Fatih Alşan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.

“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Yasemin Aydın'ın annesi Kamile Aydın, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın hiçbir zaman, benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın. Benim çocuğumun hiçbir suçu, günahı yoktu. Psikopat tavırları nedeniyle kızım yüzüğünü geri verdi. Kızımı kasten öldürdü. Otobüsten iner inmez yakalamış, kızım hakkında 'beni aldattı' demiş. Öyle bir şey yok. 3 hafta kızımla nişanlı kaldı zaten. Resmen katliam yapmış, kızımı yolun kenarına atmış. Bilerek sorulara cevap vermedi yine, deli falan değil, gayet akıllı. Daha önce birilerini dolandırmış. Daha önce bir kadını bıçaklamış. Bu insanı nasıl dışarıya salacaklar? Böyle insanlar asla dışarı çıkmasın. Hiçbir annenin artık canı yanmasın" dedi.

(Kaynak: DHA)