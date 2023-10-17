Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 30 gözaltı kararı

Ankara 'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

KAYNAK: İHA
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 17 Ekim 2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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