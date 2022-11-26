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Saksağanın vefası

Ankara’da yaralı bir karga cinsi olan saksağan, kendisini besleyip iyileştiren Neslişah Turgan’ı her gün ziyaret ediyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:39
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Ankara'da uçamayan saksağanın vefası

Saksağanın vefası
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İHA'nın haberine göre, Başkent'te çeşitli organizasyon işleri yapan Neslişah Turgan, markete gönderdiği oğlunun omzunda yavru ve hasta bir saksağanla döndüğünü gördü. Turgan, ilk geldiğinde henüz tam olarak tüyleri çıkmayan yavru saksağanı alıp beslemeye başladı. 

Saksağanla, işyerinde ilgilenen Turgan, 2 haftalık bakımın ardından kuşu sağlığına kavuşturdu. 'Asil' ismini verdiği saksağan, günün belirli saatlerinde evi ziyaret edip hem kendisi için konulmuş yemleri yerken, hem de Turgan ile hasret gideriyor.

İlk geldiğinde saksağanın uçmayı beceremediğini belirten Turgan, "Burası bizim düğün ve nişan gibi çeşitli organizasyonları yaptığımız küçük butik bir villamız. Saksağan yaklaşık 2 hafta bizim misafirimiz oldu tesadüfen oğlum marketten gelirken onun omzunda daha tüyleri yeni yeni çıkmaktaydı ilk geldiğinde. İki haftadan bu yana bizim misafirimiz. Her sabah gelir kahvaltısını yapar bizimle, her akşam gelir yemeğini yer" şeklinde konuştu.

Turgan, saksağanın haylaz bir yönünün de olduğunu dile getirerek, “Ortalıkta hiçbir para bulunduramıyoruz mesela. Bahçenin her köşesinden topluyoruz. Özel eşya hiç bırakamıyoruz. Ama gene seviyoruz. Adını 'Asil' koyduk. Asil bizim sabah akşam misafirimiz. Zaten masanın üstünde bazı ikramlıklarımız hep açık olduğu için her gün geliyor biz koymasak da. Gel deyince içeri geliyor mesela git deyince gidiyor” ifadelerini kullandı.

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