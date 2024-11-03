Ankara'da uçurtma şenliği

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı coşkusunu çocuklarla paylaşmak için “Cumhuriyetimizin 101. yılında gökyüzünü renklendiriyoruz” sloganıyla uçurtma şenliği düzenledi. Gölbaşı Eymir Mahallesi Semt Pazarı alanında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla donatırken Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Binlerce uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenirken tek tek fotoğraf çekindi. Yakup Odabaşı’nın çocuklarla birlikte uçurtma uçurduğu dakikalar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

“GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK”

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların Cumhuriyet değerlerini öğrenmesinin ve bu değerleri geleceğe taşımasının önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlarken, hem Cumhuriyet coşkumuzu paylaşmak hem de çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Gökyüzünü Renklendiriyoruz" sloganıyla uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarımızın enerjisi ve neşesiyle alanlar dolarken, gökyüzü uçurtmalarla rengârenk oldu. Çocuklarımızın gökyüzüne bıraktığımız her uçurtma, Cumhuriyetimizin özgürlük ruhunu simgelediğine inanıyoruz. Çocuklarımızın bu özgürlük ruhunu yaşayarak büyümelerinin onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah onlar için yeni projeler, yeni şenlikler ve etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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Şenlik sonunda, uçurtmaları gökyüzüne bırakan çocuklar, rengarenk görüntülerle unutulmaz bir gün yaşadı.